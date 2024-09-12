بالفيديو.. أسطورة الروك الأمريكي ينقذ حياة امرأة على وشك الانتحار

أنقذ أسطورة الروك الأمريكي جون بون جوفي حياة امرأة كانت على وشك القفز من جسر. في ناشفيل بولاية تينيسي في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز.

وبينما كان يصور الفيديو لأغنيته “بيت الشعب” التي كان يسير فيها على جسر جون سيجنثالر للمشاة. لاحظ المغني البالغ من العمر 62 عامًا وفريق الإنتاج الخاص به أن امرأة، تبدو في محنة. قد ذهبت إلى الجانب الآخر من الدرابزين وكانت على وشك القفز في النهر.

وبينما كان يسير مع شخص لم يتم الكشف عن هويته، اقترب زعيم بون جوفي. من هذه المرأة ليتحدث معها ويقنعها بعدم القفز.

وبعد عدة ثوان من التبادل، ساعدها على العودة إلى الجانب الآخر من السياج وواصل مناقشته معها. قبل أن يعانقها، كما يظهر في صور كاميرات المراقبة التي نشرتها الشرطة.

وكتب مسؤولو شرطة ناشفيل على موقع X: “شكرًا جزيلا لجون بون جوفي. وفريقه لمساعدة امرأة على جسر جون سيجنثالر للمشاة ليلة الثلاثاء. ساعد بون جوفي في إقناعها بالنزول من الحافة إلى بر الأمان. نحن جميعًا بحاجة إلى المساعدة في الحفاظ على سلامة بعضنا البعض”.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة مترو ناشفيل لشبكة CNN، الأربعاء، إن المرأة، التي لم يُكشف عن اسمها. نُقلت إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج والتقييم.