بالفيديو.. أسطورة السيتي:”محرز سيكون أكثر قوة والأهم في الفريق”

أبدى أسطورة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مايك سمربي، إعجابه الكبير بالأداء والإمكانيات الذي يمتلكها ويستعرضها رياض محرز مع “السيتيزنس”.

وتحدث “سمبري” للصفحة الرسمية لمانشستر سيتي بـ”تويتر” عن الدولي الجزائري أي قال:

“محرز لاعب رائع، وفي السيتي هو كالكريمة على قطعة الحلوة”.

“يمتلك فنيات.. كراته عرضية وتمريرات رائعة، إنه لاعب من أعلى مستوى”.

“هو الآن مستمر بالعمل ليكون أكثر قوة وسيكون عنصر رائع في مانشستر سيتي”.