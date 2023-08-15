بالفيديو.. أسماك قرش تقفز من الماء تفاجئ شبابا سعوديين  

ظهرت مجموعة من أسماك القرش بالقرب من شواطئ مدينة ينبع في المملكة العربية السعودية.

ووثقت مجموعة من الشباب، هذه الأسماك على متن قارب صيد في عرض البحر، خلال قيامها بحركات بهلوانية وسط المياه.

وأوضح الصيّاد السعودي، بادر الجهني، أن أسماك القرش هذه من نوع الذئبة، وتُعتبر خطيرة.

وكان زميله في الواقع يمارس الصيد كعادته، عندما علقت إحدى الأسماك في صنارته. وقام بسحبها. ولكن، وقع ما لم يكن في الحُسبان.

وهجمت إحدى أسماك قرش الذئبة على السمكة حتى علقت بالصنارة ذاتها. وسحبت بدورها الخيط بقوة، ولمسافة طويلة جدًا. ولم يعرف الشباب بوجود سمكة القرش أساسًا.

وعند اقتراب سمكة القرش من القارب، استمرت بالقفز لتحرير نفسها من الصنارة.

ونجحت في قطع الخيط من أول قفزة لها، في اللحظة التي تم فيها تصوير مقطع الفيديو أعلاه.

وأشار الصيّاد السعودي إلى أن “أسماك قرش الذئبة تُعتبر من أخطر الأنواع.. ونحرص ليلًا على عدم التحرك كثيرًا في القارب بسبب سلوكها الهجومي والذكي مقارنة بأنواع أسماك القرش الأخرى”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور