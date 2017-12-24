بالفيديو.. أشيو:”وديتي تونس ستسمحان لنا بإنتقاء الأفضل”

أكد “حسين أشيو” مُساعد مُدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أن مواجهتي “تونس” الوديتين ستسمحان للطاقم الفني بالتعرف على اللاعبين.

وقال “أشيو” لموقع الفاف:”التقييم سيكون بعد نهاية التربص الذي إنطلق يوم الجمعة بالمركز التقني لسيدي موسى وينتهي يوم 30 ديسمبر”.

وأضاف:”مجموعة اللاعبين جديدة بالنسبة إلينا بالرغم من أنها معروفة بالنسبة للطاقم الفني القديم الذي لا يُمكن أن ننكر عمله الجبار”.

وأردف “أشيو”:”لدينا مجموعة مُتماسكة لأن أغلب اللاعبين يتعارفون فيما بينهم وسبق لهم مواجهة بعضهم البعض”.

“لدينا 27 لاعبا في هذا التربص وسننتقي الأفضل للمُستقبل وسنستدعي لاعبين جُدد في التربصات القادمة لكي نمنح الفرصة للجميع”.

وفيما يخصُ مواجهتي المُنتخب التونسي الوديتين المُقررتين يوم 27 و 30 ديسمبر بداية من 14:30 بالملعب الأولمبي بالمنزه قال أشيو.

“وديتي تونس سنخوضهم بكُل قوة وسنمنح الفرصة للجميع من أجل معرفة المستوى الفردي لكل لاعب في مواجهة شبه رسمية”.

“بعد 4 تربصات ستكون لدينا نظرة شاملة تُمكننا من الإنطلاق في العمل الجدي تحسبا لتحقيق هدف التأهل ل”كان” الكاميرون 2019″.

وختم”الحرامي”:”سنحاول العمل مع المُنتخب الوطني لأقل من 20 سنة وفق المنهج الذي حدده لنا مدير المُنتخبات الوطنية بوعلام شارف”.

وسيُسافر أشبال المُدرب الرئيسي “سليم سيبا” غدا الإثنين إلى العاصمة التونسية “تونس”.