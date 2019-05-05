بالفيديو.. أصالة تهاجم أنغام: “لا أسامح الغدر وخراب البيوت”

تحدثت الفنانة السورية الشهيرة، أصالةنصري، مجددا، عن موضوع خلافها مع النجمة المصرية أنغام، خلال حلولها ضيفة ببرنامج “عايشة شو”.

واشارت أصالة، في البرنامج، إلى أن علاقتها مع أنغام انتهت، ولا مجال للمسامحة، وذلك على خلفية زواجها مع الموزع الموسيقى، أحمد إبراهيم.

وقالت اصالة في الموضوع: “أنا لا أسامح خراب البيوت، وفي ناس قريبة مني تضررت من هذا الموضوع”.

وقالت أصالة إنها لم تعاتب أنغام وإكتفت بإلغاء المتابعة وحذرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتابعت: “أنا لا أحب العتاب، ولا أحب حد يسألني على حاجة عملتها ليه؟”.

وأضافت الفنانة: “زعلي بيكون بايخ، أنا حسيت بالغدر مما فعلته أنغام، واللي حصل منها موقف معلن لا يكفيه الاعتذار”.

موضحة أن “الحب والعشق لا يعني لها شيئاُ لها طالما حدث خراب بيوت في ظل وجود أطفال.”

للتذكير، كانت هناك صداقة قوية تجمع الفنانتين، أصالة وأنغام، سابقا، قبل أن يختلفا بعد زواج الأخيرة، من زوج قريبة أصالة، ياسمين عيسى.