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بالفيديو..أصدقاء المناصر سمير يروون تفاصيل إعتقاله بالقاهرة !

الرياضة
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بالفيديو..أصدقاء المناصر سمير يروون تفاصيل إعتقاله بالقاهرة !
بقلم يونس رزيق

تحدث أصدقاء المناصر “سمير” الذي تم إعتقاله بالعاصمة المصرية القاهرة عقب حمله لافتة “يتنحاو قع” عن تفاصيل إعتقاله من طرف السلطات المصرية.

وتحدث المناصرين حمزو وأبو بكر عن التسهيلات التي قامت في السفارة الجزائرية بالقاهرة من أجل إخلاء سبيل صديقهم سمير موضحين:

“سمير ليس من الأشخاص المنشغلين بالسياسة، لقد كانت مزحة فقط، لكننا رأينا أين وصلت القضية”.

وأَضاف: “أشكر السفير الجزائري بالقاهرة الذي سهل لنا المهام، وإتخذ الإجراءات، حيث إتصل بنا وقال لنا على الساعة الخامسة أن سمير سيرحل للجزائر لتجنب القضاء، وقال لنا أن تذكرة الرجوع على الساعة التاسعة صباحا”

وأَضاف: “حضرت 6 بطولات إفريقية من قبل ، النكهة متغيرة في مصر مقارنة بإفريقيا، خصوصا من جانب الإحتياطات الأمنية ، من أجل وضه المناصرين في أريحية”.


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