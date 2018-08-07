بالفيديو ..أصغر عبقري يجري عملية حسابية بطريقة مذهلة على المباشر في بلاطو “النهار”

تمكن الطفل علي مبروك المتوج بالمرتبة الأولى في البطولة الوطنية المغاربية للعباقرة من إجراء عملية حسابية في مهلة جد وجيزة.

وأعجبت صحفية “النهار” وانبهرت بعبقريته خلال إجابة الطفل المذهلة والسريعة على عمليات الجمع والضرب التي طرحتها عليه على المباشر .

ويعتبر الطفل علي أضغر عبقري جزائري،توج بالمرتبة الاولى في البطولة الوطنية المغاربية للعباقرة

وقال الطفل علي انه دخل لمدرسة العباقرة في سن الثامنة مضيفا أن برنامج المدرسة ساعده فير سرعة الكتابة والقراءة وحياته اليومية.

واضاف علي، انه تحصل على العديد من الميداليات خلال مشاركته في المسابقات .

كما سرد الطفل تجربته في التكوين وكل ما استفاده من مهارات وخبرات ، وسر تميزه ونجاحه.