بالفيديو.. أصيل جابر يفوز بلقب منشد الجزائر

أسدلت، المدرسة السعودية بالجزائر، اليوم السبت، الستار عن مسابقة منشد الجزائر، والتي نظمت تحت رعاية سفير السعودية لدى الجزائر.

وتم الاعلان عن المتوج، بلقب منشد الجزائر، خلال الحفل الذي أقيم بحضور السفير السعودي، وطاقم المدرسة.

وشارك بهذه المنافسة، أكثر من 90 مشاركا، قدموا من مختلف ولايات الوطن، لأجل التنافس في هذه المسابقة الإنشادية.

ليتم اختيار 10 من المنافسين، من طرف لجنة التحكيم، للوصول الدور النهائي.

وفاز بالمركز الأول، وبلقب منشد الجزائر، الشاب أصيل جابر، إبن مدينة ألف قبة وقبة، وادي سوف.

وفي تصريح لتلفزيون النهار، شكر أصيل المدرسة السعودية، والتي أتاحت له الفرصة، لدخول هذا الفن الهادف.

وأكد أصيل، أن المسابقة غلب عليها روح الأخوة بين المشاركين، أكثر من المنافسة، خصوصا أنها ضمت شبابا، من مختلف ربوع الوطن.