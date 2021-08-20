بالفيديو.. ” أطلس ” روبوت بقدرات مدهشة في القيام بحركات “الباركور”

نشرت شركة “بوسطن دينامكس” الأميريكية للروبوتات، فيديو جديد ومثير للروبوت المتطور ” أطلس ” وهو يمارس رياضة “الباركور” والتي تعرف بأنها إحدى الرياضات التي تتميّز بالركض بسرعة والقفز والتسلق من أجل الانتقال من نقطة إلى أخرى بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة ممكنة دون استخدام أي معدات.

ويظهر مقطع الفيديو، الروبوت ذو القدمين، الذي أطلقت عليه الشركة لقب أكثر الروبوتات ديناميكية في العالم، وهو يقوم بقفزات عالية ويجري عبر منصات غير مستوية بالإضافة إلى قيامه بحركات رقص معقدة للغاية بقدر عالي من السرعة والسلاسة.

كما يظهر مقطع الفيديو، الذي لفت الانتباه، روبوتان بشريان وهما يقومان بحركات متزامنة بما في ذلك الدوران والشقلبة في الهواء بشكل حر ما يدل على نجاحهما في هذا الإختبار المعقد بسهولة مذهلة.

وقالت شركة “بوسطن دينامكس”، ومقرها في ولاية “ماساتشوستس” الأمريكية، أن “الباركور” هو صندوق الحماية المثالي لفريق “أطلس” لتجربة سلوكيات جديدة ودفعه إلى أقصى حدوده لاكتشاف الجيل التالي من التنقل والإدراك والذكاء الرياضي.

وأضافت في تعليقها على الفيديو: ” تُظهر روبوتاتنا التي تشبه البشر رياضات الجسم بالكامل، وتحافظ على توازنها من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة عالية الطاقة والمتغيرة بسرعة من خلال القفزات وعوارض التوازن والأقبية”.

وأظهر الروبوت أطلس، في فيديو سابق، كيف يمكنه الهرولة والقفز فوق جذوع الأشجار والصعود باستخدام اليدين والقدمين في التضاريس الوعرة، واختيار طريقه من خلال المساحات المزدحمة.

ويمتلك الروبوت “أطلس”، الذي يبلغ طوله 1.52 متر ويزن 86 كغ، واحدًا من أكثر الأنظمة الهيدروليكية المتنقلة المدمجة في العالم. تتيح البطارية المخصصة والصمامات ووحدة الطاقة الهيدروليكية المدمجة من توفير طاقة عالية لأي من مفاصله الهيدروليكية البالغ عددها 28 من أجل تحقيق مآثر رائعة في التنقل.

كما يتيح نظام التحكم المتقدم في “أطلس” حركة شديدة التنوع والرشاقة، بينما تقوم الخوارزميات بالتفكير من خلال التفاعلات الديناميكية المعقدة التي تشمل الجسم بالكامل والبيئة لتخطيط الحركات. ويستخدم أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد لمنحه نسبة القوة إلى الوزن اللازمة للقفزات والشقلبات.