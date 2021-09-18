بالفيديو.. أعمال الشغب تتسبب في توقيف مباراة لانس وليل في الدوري الفرنسي

شهدت مباراة الجولة السادية من الدوري الفرنسي بين ناديي لانس وليل أعمال شغب كبيرة بين جماهير الفريقين، بعد نزولها إلى أرضية الملعب بين شوطى اللقاء نهاية الشوط الأول من اللقاء، واتجهت جماهير لانس إلى المدرج الخاص بجماهير فريق ليل التي جاءت لمساندة فريقها، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب من أجل الفصل بين الجمهورين.

وقرر حكم المباراة بعد مشاوارت مع مندوب رابطة الدوري الفرنسي، إستكمال المباراة بعد عودة الهدوء إلى أرضية الملعب، بعد سيطرة قوات الشرطة على شغب الجماهير.

وسجل برزيمسلاف فرانكوفسكى هدف فوز صاحب الأرض (لانس) بالمباراة فى الدقيقة 74 من زمن اللقاء، ليحصد 3 نقاط ثمينة