بالفيديو.. أعمال شغب بعد إقصاء المنتخب النيجيري تنتهي بمأساة

تسبب إقصاء المنتخب نيجيريا من كأس العالم 2022 بقطر بعد التعادل الإيجابي ضد نظيره الغاني باقتحام الأنصار النيجيرية أرض الملعب.

الأنصار الغاضبة إقتحمت أرضية الميدان وتسببت تسببت في أعمال شغب توفي على إثرها الدكتور الزامبي جوزيف كابونغو.

وحسب ماذكرته الصحفية “أوشر كوميجيشا”، على تويتر، فإن الدكتور كابونغو قد قتل بعد تأدية مهامه كان كطبيب لدى “الفيفا” و “الكاف” في المباراة.

وأضافت الصحفية، أن الطبيب تعرض للإعتداءات من الجماهير الغاضبة حتى فقد وعيه وفارق الحياة بعد ذلك.

وكانت مباراة الذهاب بين غانا ونيجيريا انتهت بالتعادل السلبي0.0، لتمنح نتيجة الإياب منتخب غانا بطاقة التأهل للمونديال.

كما شهدت أعمال الشغب تدخل الشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على أرض الملعب لتفريق المشجعين المشاغبين.