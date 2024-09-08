بالفيديو .. أعمال شغب خلال مباراة منتخب غانا وأنغولا

شهد ملعب بابا يارا بأكرا أعمال شغب كبيرة بعد إعلان حكم المباراة التي جرت بين منتخب غانا وأنغولا خلال الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم افريقيا 2025..

وتسبب أنصار منتخب غانا في تكسير المدرجات و كل ما له علاقة بالملعب، إلى جانب مهاجمتهم اللاعبين، عقب الخسارة التاريخية لمنتخبهم بهدف مقابل صفر، في سابقة منذ عام 2008.

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