بالفيديو .. أعمال شغب خلال مباراة منتخب غانا وأنغولا
شهد ملعب بابا يارا بأكرا أعمال شغب كبيرة بعد إعلان حكم المباراة التي جرت بين منتخب غانا وأنغولا خلال الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم افريقيا 2025..
وتسبب أنصار منتخب غانا في تكسير المدرجات و كل ما له علاقة بالملعب، إلى جانب مهاجمتهم اللاعبين، عقب الخسارة التاريخية لمنتخبهم بهدف مقابل صفر، في سابقة منذ عام 2008.
VERY UNFORTUNATE EVENT
Immediately Ghana lost to Angola 1-0, their fans ran into the field and begin to destroy their properties
It is high time fans learn how to control their emotions knowing fully well that football is a of either you win, draw or lost.#GhanaVsAngola pic.twitter.com/dkefJN2ZWi
— Dekings Sport International (@Chukwuebuk9804) September 6, 2024
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