بالفيديو.. أعمال شغب في فرنسا بعد خسارة نهائي المونديال

عرفت عدة مدن فرنسية، مساء أمس الأحد، أعمال شغب، بعد خسارة المنتخب الفرنسي، نهائي كأس العالم أمام منتخب ​الأرجنتين​.

واشتبك مشجعو كرة القدم مع شرطة مكافحة الشغب التي اطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود المتجمعة.

واندلعت الإشتباكات، في الشوارع وخاصة في شارع الشانزليزيه في باريس حيث تم اشعال مفرقعات.

كما وردت أنباء عن اشتباكات في مدن أخرى بينها ليون ونيس كذلك.

وتجمع المئات من مشجعي كرة القدم في الشوارع لمشاهدة المباراة النهائية.

وأظهرت مقاطع فيديو ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين يرمون الكراسي والألعاب النارية والحجارة على شرطة مكافحة الشغب في مونبلييه.