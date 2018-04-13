بالفيديو..أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين الأنصار بقسنطينة

شهدت الساعات الأولى من صبيحة اليوم الخميس تسجيل إشتباكات عنيفة بين أنصار شبيبة القبائل، ومولودية الجزائر على هامش مباراة الدور نصف النهائي التي ستجمع الفريقية بداية من الساعة الرابعة.

وسجلت عناصر الحماية المدنية العديد من الإصابات وسط أنصار الفريقين، حيث تم نقل أزيد من 20 مناصر إلى مستشفى إبن باديس.