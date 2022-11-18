بالفيديو.. أغنام تسير بحلقة دائرية لـ12 يوماً متواصلة تثير خوف العلماء

أثار مقطع فيديو تم تصويره في حظيرة أغنام شمال الصين أوائل نوفمبر الجاري، حيرة العلماء الذين عجزوا عن تفسيره.

وتضمن الفيديو مشهدا لقطيع من الأغنام تسير في دائرة متصلة لمدة اثني عشر يومًا كاملة دون توقف.

وكانت الأغنام تدور في حركة مستمرة في اتجاه عقارب الساعة داخل حظيرتها في شمال الصين. في مشهد ترك الناس في حالة من الصدمة والارتباك أثناء محاولتهم فهم السلوك. وأصيبت صاحبة الأغنام بالذهول من تصرف قطيعها.

وقالت السيدة مياو في حديثها للإعلام المحلي. إن الحركة الدائرية بدأت ببضعة خراف فقط. قبل أن ينضم إليها أفراد آخرون من القطيع. وفي اللقطات التي تم تصويرها من CCTV. يمكن رؤية مئات الأغنام تتبع بعضها البعض في دائرة.

وتقف الخراف الأخرى في منتصف دائرة، قبل أن تقرر في النهاية الانضمام إلى البقية. فيما بقي عدد قليل منها في مركز الدائرة وظل صامتاً تمامًا. وتم تصوير مقاطع الفيديو الغامضة في مدينة باوتو في منغوليا الداخلية في 4 نوفمبر.

ورغم وجود 34 حظيرة للأغنام في المزرعة، لكن الأغنام الموجودة في الحظيرة 13 فقط. هي التي تحركت في المشهد المنتشر. فيما لم يُعرف السبب الذي جعل الأغنام تتصرف بهذه الطريقة وتقوم بهذا العرض المحير.

ويقول خبراء إن مرضا يجعل بعض الحيوانات تبدو مشوشة وتبدأ في الدوران. ويمكن أن يؤدي داء الليستريات إلى التهاب جانب واحد من الدماغ ويمكن أن تكون الخراف مصابة به وتسبب في تصرفها بطريقة غريبة.