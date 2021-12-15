بالفيديو.. أغويرو يعلن اعتزاله كرة القدم مجبرا

أعلن النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، إعتزاله كرة القدم نهائيا.

وعقد أجويرو، مؤتمر صحفي، بملعب “كامب نو”، أين صرح باكيا: “قررت التوقف عم لعب كرة القدم، وهو قرار صعب جدا”.

كما أضاف: “اتخذت القرار بعد مشاكل صحية، الطاقم الطبي أعلمني بظرورة التوقف عن اللعب، واتخذت قراري النهائي قبل 10 أيام”.

وأدلى سيرجيو أغويرو، بهذه الكلامات، بحضور لاعبي برشلونة، وكامل إدارة الفريق، بالإضافة لمدربه السابق بيب غوارديولا.

يذكر أن الأطباء، اكتشفوا مؤخرا، معاناة أغويرو، من مشاكل في القلب، والتي ستشكل خطورة على حياته في حال مواصلته اللعب