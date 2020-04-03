بالفيديو.. أفسي باري يستذكر أحد أجمل أهداف تاهرات

إستذكر نادي أفسي باري، الفرنسي، أحد أجمل الأهداف التي سجلها لاعبهم السابق، الدولي الجزائري مهدي تاهرات.

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ونشر نادي أفسي باري، اليوم الجمعة، عبر الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”، مقطع فيديو، يبرز أحد أجمل أهداف تاهرات، بألوان ناديه السابق.

وكان الدولي الجزائري، قد سجل هذا الهدف بطريقة رائعة، في شباك نادي ميتز، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في مارس 2018.

وأبدى مهدي تاهرات، الناشط حاليا في نادي أبهى السعودي، إعجابه بهذا الفيديو، من خلال تفاعله عبر “تيوير” من خلال حسابه الشخصي.