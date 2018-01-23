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بالفيديو.. أفعى تلتف بعنق نسرين طافش في سيريلانكا

فن وثقافة
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بالفيديو.. أفعى تلتف بعنق نسرين طافش في سيريلانكا
بقلم إيمان ض

نشرت النجمة نسرين طافش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وهي تحضن أفعى وعلّقت عليها: “في تجربة للتنمية الذاتية مع علماء الطاقة الحيوية”.

ولاقى الفيديو انتشاراً سريعاً، واختلفت التعليقات حول جرأة نسرين.

فقد علق متابعون بالقول أنَّ الأفعى منزوعة الأسنان وغير قادرة على “العض” وبث السم.
بينما قال آخرون إنها مروضة.
من جهة أخرى، لا تزال نسرين تتابع التحضيرات لاستكمال أغاني ألبومها الأول ،حيث أطلقت أغنيتين هما “متغيرعليّ” و “123 حبيبي”.

نسرين طافش

#نسرين_طافش من #سريلانكافي تجربة للتمنية الذاتية مع علماء الطاقة الحيوية ..

Publié par ‎دراما نيوز – Drama News‎ sur samedi 20 Janvier 2018

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