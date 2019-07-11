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بالفيديو.. أكبر محاكاة ميدانية لشعيرة الحج في الجزائر

الوطني
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بالفيديو.. أكبر محاكاة ميدانية لشعيرة الحج في الجزائر
بقلم مصطفى.ق

تم خلال فعاليات “مؤتمر الحج المبرور” بقصر المعارض المحمدية في العاصمة أكبر محاكاة ميدانية لشعيرة الحج.

بمشاركة أزيد من 2000 حاج وحاجة من مختلف الولايات و بتأطير كافة أعضاء بعثة الحج.

للإشارة، تم إحضار مجسمات للكعبة المشرفة و عرفات ومخيمات منى بهدف تدريب الحجاج عن مناسكهم والذين حضروا بكثافة لهذا اللقاء.

انطلاق فعاليات #مؤتمر_الحج_المبرورأكبر محاكاة ميدانية لشعيرة الحج بمشاركة أزيد من 2000 حاج وحاجة من مختلف الولايات و بتأطير كافة أعضاء بعثة الحج . قصر المعارض المحمدية _ الجزائر

Publiée par ‎الديوان الوطني للحج والعمرة – الجزائر‎ sur Jeudi 11 juillet 2019


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