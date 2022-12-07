بالفيديو.. ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على الهيئات الدستورية

في مداهمة على مستوى ألمانيا، ألقي القبض في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء على 25 شخصا. يشتبه في أنهم من أعضاء وأنصار شبكة إرهابية من وسط “الرايخسبورج”.

كما أعلن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان والمدعي العام الفيدرالي. أنه كان هناك شك في التخطيط لهجوم مسلح على الهيئات الدستورية.

ووفقًا لمكتب المدعي العام الفيدرالي ، كان هدف هذه الشبكة الإرهابية، التي تأسست في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي. على أبعد تقدير، “التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل حكومي خاص به.

ووضعت الشبكة الخطوط العريضة لهذا الهجوم حسبما كشفه الإعلام الألماني. والذي قال إن نقطة البداية في التحقيق هي الصلات بين أعضاء الجمعية التي تم تفكيكها الآن وأعضاء مجموعة “يونايتد باتريوتس”. الذين تم القبض عليهم في أفريل ويقال إنهم خططوا لاختطاف وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ.

وبحسب المعلومات ، تم اعتقال أشخاص في بادن فورتمبيرغ وبافاريا وبرلين وهيس وساكسونيا السفلى. وساكسونيا وتورينغن وشخص واحد في كل من النمسا وإيطاليا.

كما كانت هناك أيضًا عمليات بحث في براندنبورغ ، ونورد راين فيستفالن ، وراينلاند بالاتينات ، وسارلاند.

التهديد الإرهابي..

وتحدثت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر (SPD) عن “هاوية تهديد إرهابي”. في ضوء خطط الانقلاب المزعومة يوم الأربعاء.

كما قالت فيزر في برلين: “فيما يتعلق بالتحقيقات، فإن المنظمة الإرهابية المزعومة التي تم الكشف عنها اليوم. مدفوعة بأوهام عنيفة للثورة وإيديولوجيات المؤامرة. ومع ذلك ، فإن سيادة القانون تعرف كيف تدافع عن نفسها ضد أعداء الديمقراطية”.

أنصار نظريات المؤامرة

ويربط أعضاء الشبكة الإرهابية المشتبه بها، والتي لا اسم لها حتى الآن. “الرفض العميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية”. كما يقال إنهم يتشبثون بأساطير المؤامرة ويقتنعون بأن ألمانيا يحكمها حاليًا أعضاء “دولة عميقة”.

التحقيقات ضد جنود KSK

وتستهدف التحقيقات أيضًا جنديًا من قيادة القوات الخاصة في الجيش الألماني (KSK). والعديد من جنود الاحتياط في الجيش الألماني.

وقال متحدث باسم جهاز مكافحة التجسس العسكري (MAD) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء. فقد تم تفتيش منزل ومكتب الضابط في ثكنة غراف زيبلين في كالو (بادن فورتمبيرغ). كان قد لوحظ بالفعل في البوندسفير كمعارض للتطعيم وتم الإبلاغ عنه لاحقًا من القوات.

كما قال المتحدث باسم منظمة MAD: “شاركت وزارة الدفاع المدني في التحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة الإرهاب مقدمًا. وشاركت النتائج التي توصلت إليها مع مكتب حماية الدستور والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية. الجندي النشط هو عضو في قيادة القوات الخاصة، لكنه ليس جندي كوماندوز. وفي سياق التحقيقات السرية التي أجرتها MAD، لم يتم إثبات أي صلات بين الجندي المتهم. ومجمعات التحقيق السابقة في KSK. ومع ذلك ، لا تزال الاتصالات موضوع تحقيقات جارية.

قرار بشأن الحبس الاحتياطي

ووفقًا لمكتب المدعي العام الفيدرالي ، كان أعضاء الشبكة على دراية بأن خططهم. لا يمكن أن تتحقق إلا باستخدام الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة. كان يمكن أن يشمل القتل. ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية يومي الأربعاء والخميس الذي سيقرر الحبس الاحتياطي.

فزع الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر

أعرب سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عن فزعهم من الشبكة الإرهابية المشتبه بها.

ورحبت كاتيا ماست السكرتيرة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بمداهمات السلطات الأمنية لها.

كما قالت لوكالة الأنباء الفرنسية إن “ديمقراطيتنا كانت وستظل دفاعية”. وتابع ماست: “يجب الدفاع عن قيمنا من جديد كل يوم”. هناك قوى تعمل كل يوم لتقويض ديمقراطيتنا.

كما قال السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي: “يجب على دولتنا الدستورية ويمكنها أن تدافع عن نفسها ضد هذا”.

وقال نائب المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي نائب ديرك ويزي بوابة تي أونلاين. “يظهر هذا الصباح أن الدولة في موقف دفاعي ضد أعداء الديمقراطية في الداخل”.

كما كتبت كاثرينا دروج زعيمة المجموعة البرلمانية الخضراء على تويتر: “الإرهاب اليميني المتطرف هو أكبر خطر على ديمقراطيتنا”. وشكرت العاملين في الأجهزة الأمنية الذين “يعملون كل يوم لحماية الديمقراطية”.

اتحاد الشرطة يدعو لمزيد من الدعم

وطالب اتحاد الشرطة (GdP) بمزيد من الدعم لخدمات الطوارئ بمناسبة المداهمة.

كما قال رئيس GdP يوخن كوبيلكي في برلين إن نجاحات الشرطة. مثل هذه يجب ألا “تخفي الكثير من المظالم داخل قوة الشرطة”.

كما أضاف كوبيلكي: “هناك نقص في الموظفين. وهناك بدل مخاطر مختلف على مستوى البلاد لضباط الشرطة ومظالم اتحادية أخرى”. “ويشعر زملاؤنا بتزايد سريع في عدم احترام ما يفعلونه.”

من هم “Reichsbürger” في ألمانيا؟

“مواطنو الرايخ” هم أناس لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية وهياكلها الديمقراطية. غالبًا ما يرفضون دفع الضرائب. غالبًا ما يكونون في صراع مع السلطات.

وبحسب السلطات، فإن حوالي 5٪ منهم ، أي حوالي 1150 ، هم من المتطرفين اليمينيين.

في عام 2021 ، عزا مكتب حماية الدستور 1011 جريمة متطرفة إلى مشهد “Reichsbürger und Selbstverwalter”.

وخلال مداهمة في عام 2016 ، أطلق “Reichsbürger” النار على أربعة من ضباط الشرطة في Georgensgmünd ، بافاريا. وتوفي أحدهم متأثرا بجراحه في المستشفى.