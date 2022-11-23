بالفيديو..ألمانيا تنهي الشوط الأول متفوقة على اليابان في كأس العالم
بقلم فيصل زيان بوزيان
أنهى المنتخب الألماني الشوط الأول ضد المنتخب الياباني، متقدما بهدف لصفر، في دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.
وجاء الهدف الوحيد في الشوط الأول للمنتخب الألماني من علامة الجزاء، في الدقيقة 32 عن طريق إلكاي غاندوغان.
هدف ألمانيا “33”: #ألمانيا 1-0 #اليابان#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup
@DFB_Team @DFB
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— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
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