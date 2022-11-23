إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو..ألمانيا تنهي الشوط الأول متفوقة على اليابان في كأس العالم

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو..ألمانيا تنهي الشوط الأول متفوقة على اليابان في كأس العالم
  • 32
  • 0

أنهى المنتخب الألماني الشوط الأول ضد المنتخب الياباني، متقدما بهدف لصفر، في دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

وجاء الهدف الوحيد في الشوط الأول للمنتخب الألماني من علامة الجزاء، في الدقيقة 32 عن طريق إلكاي غاندوغان.

رابط دائم : https://nhar.tv/M6gb7
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر