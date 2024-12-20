بالفيديو : ألمانيا.. قتيل وعشرات المصابين في حادث دهس 

أصيب العشرات من الأشخاص، اليوم الجمعة، في حادث دهس سيارة لجمع من الناس، بسوق هدايا عيد الميلاد، شرقي ألمانيا.

وحسب وكالة رويترز، فإن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في بلدة ماجديبورغ شرقي ألمانيا.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حادثة الدهس التي وقعت حين كان سوق الهدايا مكتظاً بالناس.

وكشفت الشرطة المحلية، نقلا عن وسائل إعلام محلية، وفاة شخص وإصابة العديد من الاشخاص. أعمارهم بين 60 و80 سنة في هذا الحادث.

كما أعلنت وكالة الأنباء الألمانية أنه تم القبض على سائق السيارة.