بالفيديو .. أمريكا تتبرع بأزيد 600 ألف جرعة لقاح “جونسون آند جونسون” ضد كورونا للجزائر

الولايات المتحدة الأمريكية تتبرع بـ 604.800 جرعة لقاح “جونسون آند جونسون” ضد كوفيد-19 للجزائر عبر برنامج كوفاكس. ونشرت السفارة الأمريكية بالجزائر عبر صفحتها على التويتر فيديو لوصول لقاح “جونسون آند جونسون” ضد كورنا لمطار اجلزائر الدولي.

كما أظهر الفيديو المكلف بالإعلام لدى السفارة يتكلم عن مدى أهمية اللقاح ضد كوفيد 19 وأيضا الحد من إنتشاره. كمانشرت عبر الفيديو حملة تحسيسية لأهمية اللقاح في حماية الناس والتقليل من خطورة كورونا.

وكانت قبل اسبوعين أهدت الولايات المتحدة الامريكية مستشفى ميداني قيمته 2.6 مليون دولار ما يعادل أزيد من 50 مليار سنتيم للجزائر. المستشفى مزود بنظام الضغط السلبي لمواجهة حالات الطوارئ في المستقبل ومكافحة جائحة كورونا.