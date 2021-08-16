بالفيديو: أمريكا تتبرع بمستشفى ميداني قيمته أزيد من 50 مليار سنتيم للجزائر

تبرعت الولايات المتحدة الامريكية بمستشفى ميداني قيمته 2.6 مليون دولار ما يعادل أزيد من 50 مليار سنتيم للجزائر ونشرت السفارة الأمريكية بالجزائر فيديو يظهر جاهزية المستفى الميداني والمزود بنظم الضغط السلبي. كما يساعد هذا المستشفى لمواجهة حالات الطوارئ في المستقبل ومكافحة جائحة كورونا.

كما نشرت سبر للاراء حول اهمية هذا المستشفى وكتبت “وفي ميزكم، واش هي الحالات لي تقدر تستفاد منها الجزائر من مستشفى ميداني كيما هذا؟”