بالفيديو.. أمطار طوفانية تتسبب في غلق طرقات وطنية بباتنة

شهدت مساء اليوم ولاية باتنة تساقط أمطار رعدية قوية مصحوبة بحبات برد متوسطة الحجم، ما أدى إلى فيضان عديد الأودية.

وغلق بعض الطرقات كالطريق الوطني الرابط بين باتنة وأم البواقي الذي أغلق على مستوى الشطر الممتد من بلدية بومية الى بلدية المعذر.

حيث أدى ذلك إلى محاصرة عشرات المسافرين لأكثر من ساعتين من الزمن، وسط حالة سخط كبيرة وقف عليها تلفزيون النهار في عين المكان.

على اعتبار أن هذا الموقع معروف منذ 5 سنوات بأنه يغلق في وجه المارة كلما تساقطت الأمطار، وذلك بعلم جميع السلطات التي لم تحرك ساكنا.

وبقي المسافرون يعانون الأمرين في كل مرة، وسط مخاوف من حدوث ما لا يحمد عقباه بسبب قوة تدفق سيول الوادي المار عبر شطر بومية والمعذر.

الى ذلك اكد الفلاحون أن امطار اليوم ضررها اكبر من نفعها في هذا التوقيت بالذات.