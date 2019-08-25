بالفيديو.. أمطار طوفانية تغرق شوارع قسنطينة

ضربت مساء اليوم الأحد، أمطار طوفانية مناطق واسعة من ولاية قسنطينة، حيث غمرت السيول عدة شوارع من مدينة الجسور المعلقة.

وحسب مصادر محلية، فإن ما زاد من حجم الكارثة هو انسداد البالوعات وقنوات الصرف الصحي في الشوارع والساحات.

وأظهرت لقطات فيديو وصور متداولة على “الفايسبوك” شوارع ومنشآت عمومية وقد غمرتها السيول، مثل ما حدث في محطة نقل المسافرين.

كما أظهرت لقطات أخرى، مياه الأمطار وهي تغمر كبرى الشوارع في مدينة قسنطينة.

وفي غياب أي معلومة رسمية، جرى تداول أنباء عن وقوع خسائر بشرية، غير أنه لم يتسن التأكد من صحتها.