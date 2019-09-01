بالفيديو.. أمطار غزيرة بسكيكدة تغرق الشوارع والسيارات

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. أمطار غزيرة بسكيكدة تغرق الشوارع والسيارات
بقلم نادية بن طاهر

شهدت ولاية سكيكدة، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة، أدت إلى إغراق الشوارع والطرقات والمباني، مما أدى إلى صعوبة مرور السيارات، وحدوث انهيارات.

وأكد مدير الحماية المدنية بالنيابة، لسكيكدة، محمد الزوبير السبتي، لتلفزيون “النهار”، أنه قد تم إنقاذ 39 شخصا، جراء هذه الأمطار الغزيرة، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

ومن جهتها، أكدت مديرة الأشغال العمومية بالنيابة، في سكيكدة، أنه قد تم تفعيل خطط للإسعافات، وتسخير الموارد البشرية والمادية، للتعامل مع مخلفات هذه الأمطار الغزيرة التي تضرب الولاية.

وأكدت ذات المتحدثة، أن الأمطار التي تساقطت صبيحة اليوم الأحد، أدت إلى غمر مدخل الولاية، و عدة مقاطع من الطريق الوطني رقم 44.

ونصحت مديرة الأشغال العمومية، مستعملي الطريق، بأخذ الحيطة والحذر.

وحذرت نشرية لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من إستمرار تساقط الأمطار على الولايات الشرقية من الوطن، ومنها سكيكيدة، إلى غاية مساء يوم غد الإثنين.


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