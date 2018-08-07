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بالفيديو ..أمطار غزيرة في عز الصيف بميلة

أخبار الجزائر
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بالفيديو ..أمطار غزيرة في عز الصيف بميلة
بقلم أمينة ج

شهدت ولاية ميلة اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة في عز الصيف والحر .

وحسب ما يظهره الفيديو أدناه فقد تهاطلت الأمطار بصورة غزيرة وكأننا في فصل الشتاء.


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