بالفيديو ..أمطار غزيرة في عز الصيف بميلة

وحسب ما يظهره الفيديو أدناه فقد تهاطلت الأمطار بصورة غزيرة وكأننا في فصل الشتاء.
لقي اليوم شيخ يدعى "ب.ا" البالغ من العمر 68سنة وابنه المدعو ب.خ البالغ من العمر 38سنة حتفهما إثر اصطدام عنيف لسيارة سياحية.
السيارة من نوع رونو…
جندت مصالح المفتشية البيطرية لولاية الجزائر 132 طبيب بيطري للسهر على عملية ذبح الاضاحي يوم عيد الاضحى المبارك.
عبر مذابح ومسالخ العاصمة إضافة إلى الفرق البيطرية…
شهدت ولاية ميلة اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة في عز الصيف والحر .
وحسب ما يظهره الفيديو أدناه فقد تهاطلت الأمطار بصورة غزيرة وكأننا في فصل…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)