بالفيديو.. أمطار وسيول تغلق الطرقات وتجرف سيارة في الوسط والغرب

شهدت بعض الولايات، مساء اليوم السبت، تساقط أمطار غزيرة، تسببت في تسجيل أضرار بالطرقات أو غلقها جراء ارتفاع منسوب المياه.

ففي ولاية بشار، تسببت فيضانات واد ملياس بإقليم بلدية بني ونيف، في جرف سيارة من نوع “كادي”.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة، السيول وهي تغمر الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بشار وتندوف على مستوى منطقة ضاية الطيور ببلدية لعبادلة.

أما بولاية البويرة، فقد شهدت المنطقة ارتفاع منسوب المياه بالعديد من أحياء المدينة، بفعل تساقط كميات من الأمطار في الساعات القليلة الأخيرة.

وبولاية النعامة، شهد الطريق الوطني رقم 22 المؤدي إلى تلمسان، وتحديدا على مستوى قرية سيدي بلقاسم ببلدية القصدير ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

نفس المشهد تكرر في المسيلة، وبالضبط على مستوى الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين بلديتي بن سرور وأمسيف، حيث فاضت مياه وادي أمسيف لتغلق الطريق.

وفي بسكرة، تسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار في غلق الطريق الولائي رقم 60 الرابط بين بلديتي رأس الميعاد وسيدي خالد.