بالفيديو.. أمل بوشوشة تصدم متابعيها بهذا المشهد من مسلسلها النحات

ظهرت #نوال_الملاحي بآخر الحلقة الخامسة بمشهد فخم كلوا إبداع 👌 . مشهد صامت بألف كلمة و معنى ، ملامح وجهها و عيونها عم تحكي 🥺💔 . أمل رهيبة تتكلم بصمت و تتميز في ثواني 👏👏👏👏🔥 و القادم أجمل #مسلسل_النحات #DollarNetflix #امل_بوشوشة_دولار #dollaramelbouchoucha #zeinadollar #dollarseries