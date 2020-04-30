بالفيديو.. أمل بوشوشة تصدم متابعيها بهذا المشهد من مسلسلها النحات

أبدعت النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة، في حلقة الأمس من مسلسل النحات، من خلال مشهد صامت، أثر كثيرا في المشاهدين.
وظهرت أمل وهي ترتدي اللون الأسود، وعبرت عن حزنها الشديد من خلال لغة جسدها فقط، مما أثار تعاطف الجمهور معها.
وانتظر جمهور النجمة الجزائرية، ظهورها في المسلسل بفارغ الصبر، بعدما غابت عن الحلقات الأولى.
وتقوم بوشوشة في المسلسل، بتجسيد شخصية “نوال الملاحي”، والتي ما تزال ملامحها غامضة، حيث لم تكشف أمل عبر الإعلام عن أي تفاصيل تتعلق بهذه الشخصية.
للإشارة، فإن عدد حلقات المسلسل لن تتجاوز الـ 15 حلقة، بسبب إيقاف التصوير والذي فرضه الوضع الصحي في لبنان للوقاية من فيروس كورونا.
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ظهرت #نوال_الملاحي بآخر الحلقة الخامسة بمشهد فخم كلوا إبداع 👌 . مشهد صامت بألف كلمة و معنى ، ملامح وجهها و عيونها عم تحكي 🥺💔 . أمل رهيبة تتكلم بصمت و تتميز في ثواني 👏👏👏👏🔥 و القادم أجمل #مسلسل_النحات #DollarNetflix #امل_بوشوشة_دولار #dollaramelbouchoucha #zeinadollar #dollarseries . . . #AmelBouchoucha | @amelbouchoucha #دولار #مسلسل_دولار #مليون_دولار #زينة💕 #أمل_بوشوشة #اوفياء_امل_بوشوشة #أفضل_ممثلة_عربية #أفضل_ممثلة_عالمية #أفضل_ممثلة_جزائرية #النجمة_الاكثر_كاريزما ، #الجوهرة_السمراء , #امل_بوشوشة #نجمة_الجزائر_الاولى #الجزائر #مصر #لبنان #سوريا #فلسطين #Actress #Drama #BestArabActress #BestAlgerianActress
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