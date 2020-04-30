بالفيديو.. أمل بوشوشة تصدم متابعيها بهذا المشهد من مسلسلها النحات

أبدعت النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة،​ في حلقة الأمس من مسلسل النحات، من خلال مشهد صامت، أثر كثيرا في المشاهدين.

وظهرت أمل وهي ترتدي اللون الأسود، وعبرت عن حزنها الشديد من خلال لغة جسدها فقط، مما أثار تعاطف الجمهور معها.

وانتظر جمهور النجمة الجزائرية، ظهورها في المسلسل بفارغ الصبر، بعدما غابت عن الحلقات الأولى.

وتقوم بوشوشة في المسلسل، بتجسيد شخصية “نوال الملاحي”، والتي ما تزال ملامحها غامضة، حيث لم تكشف أمل عبر ال​إعلام​ عن أي تفاصيل تتعلق بهذه الشخصية.

للإشارة، فإن عدد حلقات المسلسل لن تتجاوز الـ 15 حلقة، بسبب إيقاف التصوير والذي فرضه الوضع الصحي في لبنان للوقاية من فيروس كورونا.