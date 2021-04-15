بالفيديو.. أمل بوشوشة تهدد باسم ياخور بعد صفعه لها

فن وثقافة
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بالفيديو.. أمل بوشوشة تهدد باسم ياخور بعد صفعه لها
بقلم نادية بن طاهر

تلقت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، بدور “هند” في مسلسل “على صفيح ساخن”، صفعة قوية جدا من شقيقها “هلال”.

وأثار مشهد الصفعة بين الفنانة أمل بوشوشة والممثل باسم ياخور جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله بقوة.

وظهرت أمل في المشهد، وهي ترحب بشقيقها باسم ياخور، بعد وصوله إلى المطار، بحرارة، وإذ بها تُفاجأ بصفعة قوية منه.

وعلقت بوشوشة على المشهد مازحة وكتبت على تويتر: “هي آخر مرة بتضربني هيك كف يا هلال مش إذا إنت كبير البيت يعني مسموح”.


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