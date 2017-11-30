بالفيديو… أمل حجازي تدخل عالم الإنشاد

فاجأت الفنانة اللبنانية أمل حجازي جمهورها بطرحها أنشودة دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

أدت حجازي بصوتها أنشودة “رقت عيناي شوقاً” مع الفنان حسام الصعبي الذي رافقها على البيانو.

ونشرت فيديو الأنشودة عبر حسابها الخاص على “فايسبوك” ، وعلّقت عليه بالتالي:

“مبارك علينا وعليكم ولادة سيد الخلق النبي محمّد، رقّت عيناي شوقاً”.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل جمهور حجازي الذي هنأها بالمولد النبوي، وأثنوا على العمل.

يشار إلى أنّ، حجازي ارتدت الحجاب قبل أشهر قليلة، ونفت مؤخّراً نيتها خلعه بعد الشائعات التي تحدثت عن ذلك.

شاهد الفيديو: