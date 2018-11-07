بالفيديو..أمل 4 طائرة بدون طيار جزائرية الصنع قبل نهاية 2018 

ستخضع رابع طائرة بدون طيار”أمل 4″ ذات أجنحة ثابتة جزائرية الصنع 100 بالمائة، من طرف مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية قبل نهاية السنة الجارية للإختبار الميداني.

وأوضح، اليوم الأربعاء، مدير القاعدة التكنولوجية لذات المركز، أحمد قشيدة، أن باحثي و مهندسي المركز يقومون حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على هذا الإنجاز

الذي يعد الرابع من نوعه بعد نجاح التجارب الثلاث الأولى “أمل 1، أمل 2، وأمل 3.

و أضاف نفس المتحدث أن هذه الطائرة بدون طيار تطلبت غلافا ماليا بقيمة 500 ألف دج

و يبلغ طولها 1.70 متر و التي تعد الأقصر من بين الأربع طائرات مشيرا إلى أنه تم إستعمال مواد مركبة لضمان خفة وزنها.

و توقع قشيدة أن يتم إطلاق الطائرة من القاعدة الجوية بسيدي بلعباس مؤكدا أن هذه الطائرة بخلاف النماذج الثلاثة الأولى

لا تحتاج إلى مدرج إقلاع، و بالإمكان رميها باليد و التحكم فيها عن طريق جهاز تحكم عن بعد.

و أشار كذلك إلى أن هذه الطائرة موجهة للإستعمال المدني إذ يمكن استغلالها في عمليات متخصصة في مراقبة الأراضي الفلاحية

أو الرش بالمبيدات و كذا إعداد الخرائط و في مجال الطوبوغرافيا.