بالفيديو.. “أمن الدولة” في قبضة المعارضة السورية

إقتحمت صباح اليوم الأحد قوات المعارضة السورية مقر المخابرات العامة “أمن الدولة” في منطقة البرامكة في كفر سوسة بالعاصمة دمشق.

واستمرت الإشتباكات مدة وجيزة قبل أن تسيطر المعارضة بشكل كامل على المبنى، أحد أكثر المواقع الأمنية حساسية في البلاد.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة اقتحام المقر، حيث دخلت قوات المعارضة وسط هتافات تنادي بالحرية. وشهدت المنطقة حالة من الفوضى مع انسحاب أفراد النظام من الموقع باتجاه مواقع أخرى في المدينة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة إنتصارات حققتها المعارضة أخيرا، بعد إعلان سيطرتها على مناطق إستراتيجية في دمشق، بما في ذلك القصر الجمهوري. وتعد السيطرة على مقر أمن الدولة ضربة قوية للنظام السوري، الذي يعاني انهيارات متسارعة على مختلف الجبهات.

وبعد خروج المواطنين إلى شوارع العاصمة دمشق، بدأت قوات النظام بالانسحاب من المؤسسات العامة والشوارع، في حين عززت المعارضة المسلحة سيطرتها على وسط دمشق، وفقد النظام السيطرة على المدينة.