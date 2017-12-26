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بالفيديو..أمن العاصمة ينظّم حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور

أخبار الجزائر
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بالفيديو..أمن العاصمة ينظّم حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور
بقلم ليليا بن فرحات

نظّم أمن ولاية الجزائر ،اليوم التلاثاء، برياض الفتح حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور عبر الطرقات، تزامنا مع العطلة الشتوية .

حيث تم تنظيم حظيرة لتعليم الأطفال السياقة وتوزيع مطويات لغرض غرس التقافة المرورية لدى الأطفال .

و أكدت جميلة أبو بكر رئيسة خلية الإصغاء لأمن سيدي أمحمد،أن هذه الحملة التحسيسية سيتم تعميمها على مستوى المقطاعات الإدارية،

مع تنظيم خرجات ميدانية .

و من جهة أخرى أشارت، فايزة عويتية مديرة دارالشباب لسيدي أمحمد، على ضرورة توعية الشباب،

والأطفال لضمان سلامتهم بالتنسيق مع مديرية الأمن.

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