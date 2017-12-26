بالفيديو..أمن العاصمة ينظّم حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور

نظّم أمن ولاية الجزائر ،اليوم التلاثاء، برياض الفتح حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور عبر الطرقات، تزامنا مع العطلة الشتوية .

حيث تم تنظيم حظيرة لتعليم الأطفال السياقة وتوزيع مطويات لغرض غرس التقافة المرورية لدى الأطفال .

و أكدت جميلة أبو بكر رئيسة خلية الإصغاء لأمن سيدي أمحمد،أن هذه الحملة التحسيسية سيتم تعميمها على مستوى المقطاعات الإدارية،

مع تنظيم خرجات ميدانية .

و من جهة أخرى أشارت، فايزة عويتية مديرة دارالشباب لسيدي أمحمد، على ضرورة توعية الشباب،

والأطفال لضمان سلامتهم بالتنسيق مع مديرية الأمن.