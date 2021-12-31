بالفيديو.. أمير سعودي يأمر بشراء بضاعة سوق كامل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمير الباحة، حسام بن سعود بن عبد العزيز. خلال زيارة مفاجئة لسوق الخميس الشعبي.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. بتعليق قالت فيه “فيديو | أمير الباحة في زيارة مفاجئة لسوق الخميس. كيف تبيعون في هذه الأجواء الماطرة؟. ويوصي بشراء المنتجات المعروضة وإعادة فتح السوق بأكشاك جديدة”.

وخلال زيارة مفاجئة لسوق الخميس بوسط مدينة الباحة، وعد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود. بإعادة السوق الشعبي لموقعه، موجهاً بإقامة “أكشاك” جديدة، وشراء جميع منتجاتها اليوم.

وتحدث أمير الباحة مع الباعة المواطنين من أصحاب المأكولات الشعبية. كما تساءل بخصوص انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار: “كيف تبيعون هنا؟”.

كما أضاف: إن شاء الله نجهز لكم الأكشاك، والسوق كله يرجع بإذن الله، ونشتري جميع ما عندكم.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الموقع أن زيارة أمير الباحة جاءت رغم برودة الأجواء مع موجات الهواء الباردة وهطول الأمطار. لتؤكد اهتمام المسؤول الأول في المنطقة بالمواطن، كما حملت رسائل للمسؤولين. بضرورة تقصّي حاجة المواطن، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة.