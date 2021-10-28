بالفيديو.. أمير قطر يؤدي صلاة الاستسقاء بعباءة مقلوبة

شارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الخميس، جموع المصلين في أداء صلاة الاستسقاء. تضرعا إلى الله لإسقاط المطر.

وتمت صلاة الاستسقاء في مصلى “الوجبة” بالعاصمة الدوحة.

وشارك فيها أيضا الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي. ورئيس مجلس الشورى، حسن بن عبدالله الغانم، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين، حسب بيان الديوان الأميري.

وحث الإمام في خطبته، على التضرع إلى الله وإظهار الحاجة إليه لنزول المطر. وطلب المغفرة منه سبحانه، لأنها من أسباب نزول الغيث.

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