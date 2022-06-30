بالفيديو.. أمير موناكو يسجل حضوره في الألعاب المتوسطية وهران 2022

تواجد أمير مملكة موناكو، ألبير الثاني، اليوم الخميس، بوهران، لحضور فعاليات ألعاب البحر المتوسط 2022.

وسجل الأمير ألبير، حضوره بقاعة متعدد الرياضات بوهران، إلى جانب السلطات المحلية والرياضية.

كما استغل أمير دولة موناكو هذه الفرصة، لحضور فعاليات منافسة تنس الطاولة، ومساندة لاعبات منتخب بلده.

يذكر أن الطبعة الـ19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، الجارية بوهران، تدوم إلى غاية 5 جويلية المقبل.