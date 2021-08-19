بالفيديو.. أم أفغانية تلقي طفلتها إلى جنود أمريكيين لترحيلها

نشرت شبكة “سكاي نيوز” فيديو يظهر أما أفغانية تدفع بابنتها إلى الجنود الأمريكيين من فوق سور مطار كابل طمعا بالرحيل.

وتداول ناشطون أفغان الفيديو وهو يظهر الجنود الأمريكيين وهم يستلمون الطفلة من أمها الأفغانية. والتي تأمل في الهروب من كابول بعد سيطرة حركة طالبان. ثم حاولت الأم الصعود فوق السور للعبور إلى المطار أملا في المغادرة قريبا.

وأكدت وزارة الإعلام الباكستانية، أن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية ساعدت في إجلاء 1100 شخص من أفغانستان حتى الآن.

وقالت الخطوط الباكستانية إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يحملون عدة جنسيات. مشيرة إلى أن العديد من الدول والوكالات الدولية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين وكندا وألمانيا واليابان وهولندا. طلبت المساعدة في إجلاء مواطنيها.