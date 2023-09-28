بالفيديو.. أم تحمي ابنها بشجاعة من الدب

قامت أم مكسيكية بحماية ابنها بشجاعة بعد أن قفز دب على طاولة النزهة والتهم سندويشات التاكو والانتشيلادا. المخصصة لعشاء عيد ميلاد الصبي على بعد سنتمترات من وجهه.

وسافرت سيلفيا ماسياس من مكسيكو سيتي إلى متنزه تشيبينك على مشارف مدينة مونتيري الشمالية. للاحتفال بعيد الميلاد الخامس عشر لابنها سانتياغو المصاب بمتلازمة داون.

وبعد وقت قصير من جلوسهم لتناول الطعام الذي أحضروه، ظهر الدب وابتلع البطاطس المقلية والانتشلادا والتاكو والصلصة.

ويظهر مقطع فيديو التقطته صديقتها أنجيلا تشابا، ماسياس وهي تجلس بثبات على بعد بوصات من فم الدب. ممسكة بسانتياغو وتحمي عينيه بيدها. أبقت عينيها منخفضتين، لتجنب أي شيء قد يعتبره الدب تحديًا.

وقالت ماسياس في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس أن “أسوأ شيء هو أن سانتياغو قد يشعر بالخوف”. “سانتياغو يخاف جدًا من الحيوانات، قطة أو كلب، أي حيوان يخيفه كثيرًا.”

وأضافت “لهذا السبب غطيت عينيه، لأنني لم أكن أريده أن يرى ذلك ويصرخ أو يهرب. كنت أخشى أنه إذا خاف أو صرخ أو أخاف الدب، فإن الدب سوف يهاجمه”.

قالت ماسياس إنها وتشابا فكرتا سابقًا في إمكانية لقاء الدببة – فهما ليسا مجهولين في الحديقة،.على الرغم من أن الدببة عادة ما تخرج عند الفجر أو الغسق، وليس في منتصف النهار – وقد توصلا إلى خطة.

وردا على سؤال عما إذا كان خائفا، أجاب سانتياغو، الذي يدرس في المدرسة الإعدادية في مكسيكو سيتي، “نعم، كثيرا”.