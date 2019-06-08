بالفيديو: أم تعرض أبنائها للتبني بسبب الفقر في بسكرة !

انتشر في مختلف صفحات، فايسبوك، مقطع فيديو لأم لها 4 أبناء من بسكرة تناشد المحسنين للتكفل بهم وتبنيهم بسبب الفقر.

ويظهر في الفيديو سيدة تحمل رضيعة، ومعها امرأة أخرى تطالب من المواطنين مساعدتها.

وقالت المتحدثة إن السيدة أرملة، لها 4 أبناء “3 بنات تتراوح أعمارهن بين 7 أيام و15 سنة”،وطفل يبلغ 4 سنوات.

وأضافت، قائلة إنه بعد وفاة زوجها اضطرت للكراء لكنها لم تستطع تسديد التكاليف، الأمر الذي جعلها تبيت في العراء.

وتابعت، أن هذه الأم تعرضت للتهميش والظلم والاغتصاب، مناشدة أهل البر والإحسان لمساعدتها، كي لا تفقد أبنائها.