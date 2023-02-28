بالفيديو..أنصار أمل الأربعاء يحتفلون بالذكرى الـ 82 لتأسيس النادي

احتفل أنصار فريق أمل الأربعاء، سهرة أمس الاثنين، بالذكرى الـ 82 لتأسيس فريقهم الموافقة ليوم الـ 27 فيفري، في أجواء أقل ما يقال عنها أنها خرافية ومميزة في آن واحد.

وبالرغم من الوضعية الصعبة التي يتواجد فيها الأمل، بسبب سوء النتائج والضائقة المالية، إلا أن عشاقه كانوا في الموعد، بمناسبة مرور 82 سنة عن تأسيس النادي.

وتجمع العشرات من أنصار الأربعاء، بـ “وادي الجمعة” أين حولوا ظلام الليل إلى نهار، بـ “كراكاج” عالمي، واستمرت الاحتفالات التي انطلقت في حدود الساعة 21:00 إلى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، وسط أهازيج ممجدة للنادي.