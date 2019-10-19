بالفيديو.. أنصار إتحاد العاصمة يُنظمون مسيرة ضخمة

قام أنصار إتحاد العاصمة بعد ظهيرة اليوم بتنظيم مسيرة ضخمة، تجاه مقر ولاية الجزائر، للإحتجاج على أوضاع فريقهم.

وجاءت خرجة مُحبي لياسما نظرا للوضع المُزري الذي يتواجد فيه زملاء الحارس محمد لمين زيماموش، منذ بداية الموسم الجاري.

وتبقى حسابات بطل الجزائر مُجمدة منذ فترة، بعد دخول علي حداد السجن منذ أشهر مضت، وهو ما إنعكس سلبا على الفريق.

ويتواجد أبناء سوسطارة في أسوء أحوالهم مؤخرا، وهم الذين قاطعوا الداربي أمام المولودية، وخُصمت من رصيدهم 3 نقاط.