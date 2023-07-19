بالفيديو.. أنصار الأهلي السعودي يتفاعلون مع أخبار التحاق محرز

تفاعل جمهور الأهلي السعودي بشكل رهيب بعد إعلان قناة “بيان سبورتس” القطرية عن حسم صفقة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز.

ونشر جمهور الأهلي السعودي عدد من الفيديوهات الترحيبية بقائد الخضر القادم من نادي مانشستر سيتي البريطاني.

كما تفاعل عدد كبير من الأنصار، بنشر صور قائد الخضر بقميص الأهلي السعودي بطريقتهم الخاصة عبر الاعتماد على تقنية “الفوتوشوب” وغيرها.

يشار، إلى أن كل التقارير أكدت حسم إدارة النادي السعودي لصفقة اللاعب الجزائري الفنان. في انتظار الاعلام عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

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