بالفيديو.. أنصار الاتحاد يتوافدون إلى ملعب “5 جويلية”

بدأ أنصار فريق اتحاد العاصمة، صباح اليوم السبت، بالتوافد إلى ملعب “5 جويلية”، لحضور نهائي كأس الكاف، الذي سيجمع فريقهم بنادي يونغ بويز.

ومنذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، توافد أنصار الاتحاد بأعداد غفيرة إلى ملعب “5 جويلية” الأولمبي.

كما تزين محيط ملعب “5 جويلية” بألوان اتحاد العاصمة ( الأحمر والأسود)، وتعالت أهازيج الأنصار رغم الظروف الجوية.

يذكر أن موعد انطلاق مباراة نهائي كأس الكاف بين اتحاد العاصمة، ويونغ أفريكانز، مقررة على الساعة الثامنة ليلاً.