بالفيديو.. أنصار “البابية” يحتفلون بالذكرى الـ83 لتأسيس النادي
إحتفل أنصار نادي مولودية العلمة، اليوم الجمعة، المقبل، بمناسبة الذكرى الـ83 لتأسيس الفريق الناشط في المحترف الثاني.
وصنع أنصار “البابية” أجواء رائعة في هاته الإحتفالية بإستعمال الألعاب النارية، وهذا وسط المدينة أمام دار الثقافة.
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