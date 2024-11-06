بالفيديو.. أنصار البياسجي يعلنون مساندتهم للقضية الفلسطينية

أعلن أنصار باريس سان جيرمان دفاعهم عن القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني. خلال مباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وقام أنصار نادي العاصمة الفرنسية بمساندة الشعب اللبناني كذلك، بوضع علم لبنان على “التيفو” العالمي الذي رفعوه في المنعرج الجنوني لملعب “حديقة الأمراء”، وكُتب عليه “الحرب في الملاعب، لكن السلام في العالم”

كما كتبوا على التيفو ذاته: “الحرية لفلسطين”

وجدد أنصار البياسجي دفاعهم عن القضية الفلسطينية بعدما سبق لهم نشر “تيفو” ضد العدوان الصهيوني بالملعب نفسه.

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