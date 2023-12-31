بالفيديو.. أنصار الحمراوة يلهبون وهران احتفالا بميلاد التأسيس

احتفل أنصار مولودية وهران، اليوم الأحد، بذكرى ميلاد تأسيس الفريق 107 سنة حيث أشعلوا الواجهة البحرية لمدينة الباهية.

وقدم أنصار “الحمراوة” عدد من الرسائل للاعبين و قائد الكتيبة خير الدين ماضوي، مفادها قيادة الفريق إلى بر الأمن، و العودة إلى السكة الصحيحة.

وكان فريق مولودية وهران، قد انهزم في المباراة الماضية أمام وفاق سطيف بهدف مقابل صفر.

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