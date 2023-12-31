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الرياضة

بالفيديو.. أنصار الحمراوة يلهبون وهران احتفالا بميلاد التأسيس

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. أنصار الحمراوة يلهبون وهران احتفالا بميلاد التأسيس
وهران
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احتفل أنصار مولودية وهران، اليوم الأحد، بذكرى ميلاد تأسيس الفريق 107 سنة حيث أشعلوا الواجهة البحرية لمدينة الباهية.

وقدم أنصار “الحمراوة” عدد من الرسائل للاعبين و قائد الكتيبة خير الدين ماضوي، مفادها قيادة الفريق إلى بر الأمن، و العودة إلى السكة الصحيحة.

وكان فريق مولودية وهران، قد انهزم في المباراة الماضية أمام وفاق سطيف بهدف مقابل صفر.

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