بالفيديو.. أنصار الخضر يدخلون ملعب 5 جويلية عن طريق التذاكر الإلكترونية

عرفت البدايات الأولى لدخول أنصار الخضر إلى ملعب 5 جويلية لمشاهدة مباراة أوغندا جملة من الإجراءات التاريخية التي أراحت كثيرا الأنصار.

خاصة بعد الطريقة التي اعتمد عليها القائمون بمنح الضوء الأخضر للمناصر بدفع التذكرة الإلكترونية بكل إريحية وبإرادته الخاصة.

ولم تعرف لحظة دخول الأنصار إلى الملعب أي تدافع أو خصومات فيما بينهم الأمر الذي أراحهم كثيرا. في ظل تواجد العائلات التي رحّبن بفكرة “التذاكر الإلكترونية”.

وقد تم إقتناء 13 ألف و500 تذكرة إلكترونية اليوم الجمعة قبل المباراة الهامة.