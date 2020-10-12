بالفيديو.. أنصار الخضر حاضرون بلاهاي لمساندة أشبال بلماضي

صنع أنصار المنتخب الوطني، الحدث في بمدينة لاهاي الهولندية، بتواجدهم أمام مقر إقامة الخضر، لمساندتهم ودعمهم قبل ودية المكسيك.

وتنقل أربعة أنصار للمنتخب الوطني، من فرنسا إلى هولندا، رغم أن هذه المباراة الودية بين الخضر، ومنتخب المكسيك، ستجرى بدون جمهور.

وصنعت هذه المجموعة من الأنصار، أجواء خاصة أمام مقر الخضر بلاهاي، على الطريقة الجزائرية، كتعبير عن مساندتهم لأشبال بلماضي.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه وديا غدا الثلاثاء، منتخب المكسيك، انطلاقا من الساعة (20:00) بتوقيت الجزائر، بملعب “كارل جونس ستاديوم”.